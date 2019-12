La regina Elisabetta e il principe Filippo vivono separati?

La regina Elisabetta e il principe Filippo non vivono più insieme da tempo. Non si tratta di una separazione causata da divergenze caratteriali. La coppia ha festeggiato da pochi giorni i 72 anni di matrimonio e sembra sia più unita che mai. Come spiega il sito Royal Central, il loro allontanamento sarebbe dettato esclusivamente dai numerosi impegni della sovrana. Il Daily Express sostiene che la regale coppia si sia incontrata solo per due volte negli ultimi tre mesi. In tutto l’anno, invece, Elisabetta e Filippo si sarebbero visti solo poche volte. Sua Maestà si occupa a tempo pieno del regno, nonostante i rumors non ancora confermati su una sua presunta abdicazione o un possibile parziale ritiro in favore del principe Carlo. Il “mestiere” di monarca le impedisce di allontanarsi da Buckingham Palace, il fulcro della corte e del potere della Corona. La regina Elisabetta si concede un po' di riposo solo nei weekend, quando si reca nel Castello di Windsor.

Il principe Filippo, invece, si è ritirato a vita privata nel 2017, all’età di 96 anni e da allora preferisce trascorrere il suo tempo in un angolo appartato della più tranquilla tenuta di Sandringham, la fattoria Wood Farm. Prima di diventare la residenza del duca di Edimburgo, questa casa di campagna nel Norfolk è stata utilizzata diverse volte dai reali inglesi. Persino Sarah Ferguson vi avrebbe abitato per il breve periodo delle festività natalizie lo scorso anno. In questo modo sarebbe rimasta vicina alle figlie senza partecipare ufficialmente agli appuntamenti tradizionali e pubblici che coinvolgono l’intera royal family a Natale. A quanto pare sarebbe stato proprio il principe Filippo, che non le ha mai perdonato lo scandalo del tradimento, a impedirle di mettere piede nella dimora principale di Sandringham, relegandola a Wood Farm. Quest’anno, a causa delle ben note vicende che hanno coinvolto il principe Andrea, le cose potrebbero cambiare ulteriormente.

Sempre a Wood Farm, secondo i tabloid, sarebbe avvenuto l’incontro tra il principe Carlo e suo padre la scorsa settimana. I due avrebbero affrontato in privato la questione del presunto ritiro della regina Elisabetta. Sembra anche che la monarca sia ansiosa di andare a Sandringham per le feste di Natale e rivedere, così, il principe consorte. Tutto dipenderà dalle prossime elezioni in Gran Bretagna. Se dovesse vincere Boris Johnson, la regina Elisabetta dovrà rimandare di qualche giorno la partenza e presenziare all’apertura del Parlamento con un discorso programmato per il 19 dicembre. Anche quando Sua Maestà e il duca di Edimburgo vivevano insieme, preferivano dormire in stanze diverse ma comunicanti.