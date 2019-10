La regina Elisabetta ha rifiutato l'operazione al ginocchio

Per la regina Elisabetta il dovere viene prima di tutto, anche della sua salute. Forse non vi è mai stato, nella storia inglese, un sovrano che abbia esercitato le sue funzioni con così grande abnegazione. A 93 anni Sua Maestà continua a prendere parte a circa 200 eventi ufficiali all’anno. Una donna instancabile che all’età di 21 anni giurò di fronte al suo popolo di sacrificare se stessa per il regno, affermando: “Dichiaro davanti a voi tutti che la mia intera vita, che sia lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale a cui tutti noi apparteniamo”. Una promessa che la regina Elisabetta non ha mai infranto e che osserva alla lettera, anche se in gioco c’è la sua salute.

Sua Maestà, come ha rivelato l’Express, dovrebbe affrontare un intervento al ginocchio destro, ma si è categoricamente rifiutata di abbandonare i suoi doveri per risolvere questo problema di salute. Il magazine ricorda che già nel 2003 la sovrana venne ricoverata al King Edward VII Hospital per sottoporsi a un’operazione allo stesso ginocchio al fine di rimuovere la cartilagine ormai compromessa. In quell’occasione Buckingham Palace emise un comunicato stampa in cui informava che “ci si aspetta che la regina si ristabilisca completamente entro poche settimane. Sua Maestà si riposerà a Sandringham per le prossime due settimane, poi riprenderà un programma limitato di impegni fino alla piena guarigione”.

Il regale ginocchio, però, continua a dare problemi. A quanto pare i fastidi sarebbe ricominciati nel 2018 e col tempo sarebbero peggiorati. Nonostante questo la sovrana non vorrebbe sentir parlare di un nuovo intervento. Lo scorso anno un insider ha dichiarato: “Stava parlando con degli amici al Chelsea Flower Show e ha detto che le sue ginocchia stavano facendo i capricci. Ma lei è riluttante all’idea di doversi sottoporre a una nuova operazione che comporterebbe un periodo di riabilitazione. È incredibilmente coraggiosa. Le persone della sua generazione e di quella di Filippo passano attraverso i problemi e vanno avanti. E a Sua Maestà non piace causare trambusto”.

Non è la prima volta che la regina Elisabetta ignora i consigli medici. Nel 2018 subì un intervento alla cataratta, come ricorda ancora l'Express. Le venne prescritto il riposo assoluto per 6 settimane, ma l’intrepida madre dell’Inghilterra indossò un paio di occhiali e tornò al lavoro come se niente fosse. Non cancellò né rimandò nessuno dei suoi impegni, onorandoli con una determinazione davvero ammirevole.