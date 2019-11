Una relazione con una ragazza impegnata dietro la rissa tra Gaetano Arena e il paparazzo

Ci sarebbe un motivo dietro il nervosismo di Gaetano Arena nei confronti del paparazzo che lo stava fotografando fuori da un noto locale della movida milanese. L'ex concorrente era ieri ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio5 insieme ad alcuni colleghi del fotografo con il quale Arena è giunto alle mani lo scorso venerdì notte. Tra loro c'era Alan Fiordelmondo, noto paparazzo milanese, che ha svelato come il tutto sia stato causato da una frequentazione “pericolosa” di Gaetano Arena.

Pare, infatti, che il bel tenebroso del Grande Fratello 16 sia attualmente impegnato in una relazione con una ragazza nota, attualmente impegnata. Nessuno dei presenti ha fatto il nome di questa persona, tanto meno Gaetano Arena ha voluto rivelarne l'identità. Ai microfoni di Canale5, il ragazzo ha affermato di non essere a conoscenza di una relazione in corso tra questa ragazza e un altro uomo. Una tesi che non ha però convinto nessuno dei presenti, scettici sulla versione fornita da Gaetano Arena.

Quando lo scorso 25 ottobre è avvenuta la rissa tra il paparazzo Alex Fiumara e Gaetano Arena, quest'ultimo pare fosse al tavolo proprio con questa misteriosa ragazza “ che non sarebbe dovuta essere lì ”, ha detto Alan Fiordelmondo. Pare che la donna in questione sia un'assidua frequentatrice dei programmi di Barbara d'Urso, almeno stando a quanto dichiarato da Karina Cascella, anche lei presente in studio. Inevitabilmente è partito il toto-nomi per individuare l'identità di questa ragazza, che però per il momento resta sconosciuta. “ Non voglio sapere chi è, ma forse ho capito. Se fosse la persona che penso io mi arrabbierei molto ”, ha affermato la d'Urso, intuendo il nome della ragazza.