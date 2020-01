Renato Balestra affonda Chiara Ferragni: "L’eleganza non è solo come ci si veste"

Renato Balestra è stato uno degli ospiti di Caterina Balivo a Vieni da Me e si è raccontato come raramente fa in televisione, affrontando anche il tema dell'eleganza delle donne dello spettacolo italiano.

Uno dei più grandi stilisti italiani contemporanei ha affrontato la cosiddetta intervista della cassettiera, aprendo uno dopo l'altro i cassetti della sua vita e svelando retroscena inediti della sua carriera ma anche del suo privato. Durante la sua lunghissima attività professionale, lo stilista originario di Trieste ha vestito tantissime donne del mondo dello spettacolo, tra le quali grandi dive e icone intramontabili come Julia Roberts. Se tutti conoscono il suo nome per la sua maestria nel disegnare abiti d'alta moda, non tutti sanno che Roberto Balestra è anche un apprezzato pittore. " Ho sempre dipinto perché mi piace molto ", ha ammesso lo stilista, che in realtà può essere considerato un vero e proprio artista a tutto tondo.

Balestra ha raccontato a Caterina Balivo che la moda non rientrava nei suoi piani. Lui, da ragazzino, sognava di diventare un musicista e ha seguito un percorso di studi orientato in quella direzione, prima di frequentare la facoltà di ingegneria, per una tradizione familiare. L'ingresso nel mondo della moda è avvenuto quasi per caso ed è stata la moda a cerare Renato Balestra, non il contrario, dopo che un abito da lui disegnato per fare un favore a un'amica finì alla Camera della Moda di Milano. Da quel momento è iniziato il viaggio di Renato Balestra in questo universo straordinario. Sono passati molti anni da allora ma la sua passione non sembra essere cambiata, anche se è cambiata la moda e il modo di viverla e di realizzarla. Nell'era delle influencer tutti possono diventare modelli e tutti possono improvvisarsi stilisti, ma per uno dei maestri dell'alta moda è necessario fare delle differenziazioni. Interrogato dalla conduttrice, Renato Balestra ha detto di apprezzare Milly Carlucci, sempre perfetta, ma non ha usato le stesse parole gentili per Chiara Ferragni. " L’eleganza non è solo come ci si veste, ma anche come ci si comporta, come si parla, cosa si fa. La storia del compleanno nel supermercato mi è rimasta qui ", ha detto lo stilista, facendo riferimento al compleanno di Fedez festeggiato all'interno del supermercato. Ha belle parole per Caterina Balivo, invece, che lui considera la sua Audrey Hepburn.