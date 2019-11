Renato Zero è tornato a esibirsi live davanti al suo pubblico. Al Palazzo dello Sport di Roma ha preso il via, il 1° novembre, lo "Zero il folle in Tour" con migliaia di fan pronti ad applaudirlo e sostenerlo. Renato Zero è stato accolto dal pubblico romano con un caloroso abbraccio, che lo ha accompagnato per tutti il concerto. Il feeling ritrovato con i suoi fan lo ha spinto a fare una confessione choc a spettacolo quasi terminato. Renato Zero, poco prima di lasciare il palco del Palazzetto, ha svelato di aver avuto un serio problema di salute, così importante da dover ricorrere alla chirurgia.

" Per non farmi mancare un'estensione della mia energia – ha confessato dal palco il cantautore - mi sono fatto mettere anche uno stent e adesso il mio cuore batte benissimo, il sangue ha ripreso a circolare bene e io sono ancora in circolo e sarà molto dura liberarvi di me ". Del suo problema cardiaco nessuno sapeva niente. Renato Zero era riuscito a nascondere i problemi di salute e la conseguente operazione chirurgica alla quale, a quanto pare, si è sottoposto nell’ultimo periodo.