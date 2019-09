Riccardo Pozzoli risponde alle accuse di Chiara Ferragni

In una storia che è stata pubblicata sul profilo Instagram di Riccardo Pozzoli, l’imprenditore risponde alle accuse che Chiara Ferragni gli ha rivolto. Tutto è iniziato dopo che l’ex fidanzato dell’influencer è stato pesantemente criticato nel documentario "Chiara Ferragni: Unposted". Sembra che Pozzoli avrebbe provato a vendere alcune quote della società che divideva con la Ferragni, senza il suo consenso.

"Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre", ha rivelato l’influencer nel documentario. La Ferragni afferma che è stato molto scorretto il comportamento di Riccardo, il quale avrebbe cercato di vendere il 45% della società approfittando della sua convalescenza dopo la nascita di Leone. "Ho capito che non conosci mai veramente nessuno", continua la Ferragni, rivelando di aver tagliato i ponti definitivamente con il suo ex.

Riccardo Pozzoli però non ha apprezzato particolarmente il trattamento che ha ricevuto. È grazie alla sua influenza e alla sua lungimiranza che Chiara Ferragni ha trovato il successo. Per questo motivo ha cercato di spiegare il suo punto di vista, sedando alcune polemiche. "Tra me e Chiara ci sono stati molti momenti difficile. Troppe fratture per risanare il nostro rapporto – afferma -. Ringrazio comunque a chi ha preso le mie difese e ringrazio per le vostre opinioni che avete a riguardo. I confronti sono sempre costruttivi –aggiunge -.I punti di vista sono differenti e ci sono diversi modi per raccontarli. Io personalmente preferisco un approccio diverso. Grazie per il coinvolgimento e la comprensione".

Chissà a questa accusa non tanto velata come risponderà la Ferragni.