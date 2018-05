Ricky Martin, fisico scolpito a 46 anni

Ricky Martin ricorda al mondo di essere un sex symbol. E lo fa con un nuovo scatto su Instagram. Il cantante, attore e ballerino si è infatti mostrato in un selfie allo specchio con addosso solo un paio di boxer bianchi. L'immagine è stata accompagnata dalla didascalia " Notti bianche " e mette in risalto i pettorali e, in generale, i muscoli dell'artista: a 46 anni, è più sexy che mai. I follower l'hanno letteralmente inondato di like e commenti, in cui si complimentano per la forma fisica, che per una popstar del genere è essenziale: tutti i ballerini, infatti, si sottopongono a strenui allenamenti quotidiani.

Di recente Martin è tornato in tv per interpretare Antonio D'Amico - il compagno di Gianni Versace - nel telefilm "American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace", probabilmente uno dei lavori maggiormente "politici" di Ryan Murphy, perché mette in evidenza la genesi ambientale del killer, un po' come è accaduto in "American Horror Story: Cult", in cui il regista ha parlato dell'America delle sette e delle armi libere. Il ballerino è stato presente nella serie tv - andata in onda in Italia su Fox Crime - in un piccolo ruolo significativo, per completare il quadro fictional sulla morte dello stilista e artista italiano ucciso nel 1997.

Ma anche sul fronte musicale Martin è al momento abbastanza attivo: nei mesi scorsi ha rilasciato il singolo "Fiebre", frutto della collaborazione con gli artisti reggaeton Wisin & Yandel. Da poco si è stabilito a Los Angeles, in California, con il marito Jwan Yosef e i due figli.