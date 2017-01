Ricoverato Antonio Banderas per un dolore al petto

Tanta paura, ma per fortuna nulla di grave per Antonio Banderas che ha sentito un forte dolore al petto, che lo ha costretto a chiamare l'ambulanza e farsi portare subito in ospedale.

È successo giovedì scorso, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dal "Sun" e confermata dai medici del St Peter's Hospital di Chertsey, che lo hanno dimesso dopo qualche ora in osservazione. L'attore ha poi raccontato di essersi sentito male mentre stava facendo esercizi fisici.

Banderas si è trasferito nel Regno Unito nel 2015 per seguire un nuovo progetto professionale. Assieme alla compagna Nicole Kimpel, vive in una tenuta nella contea di Surrey, a poco meno di un'ora da Londra, dal valore di 3,4 milioni di euro. Dopo il divorzio da Melanie Griffith, con cui ha avuto una relazione quasi ventennale, l'attore 56enne ha iniziato a vedersi con la consulente finanziaria olandese, 37 anni, con la quale condivide una delle 200 case di lusso progettate dallo studio tedesco Huf Haus. Fatta di legno e vetro, la casa ha cinque stanze, sauna, palestra e una stanza adibita a cinema.