Rihanna prende qualche chilo e in rete viene insultata

In queste ore non si fa altro che parlare di Rihanna e dei chili di troppo che hanno trasformato leggermente le sue forme già morbide.

In rete si è aperto un vero e proprio dibattito. Da un parte c'è chi difende a spada tratta la cantante delle Barbados e non nota in lei nessun drastico cambiamento, dall'altra, invece, c'è chi la offende pesantemente lanciandole contro i peggiori degli insulti. Da "sembri incinta" a "hai abusato del servizio in camera", da "pensi solo a mangiare" a "farai diventare la ciccia l'ultima tendenza". Queste sono solo alcuni dei commenti (più carini) che gli utenti hanno riservato a Rihanna.

Nonostante gli attacchi ingiustificati perché ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo, è un dato di fatto che nelle ultime settimane la cantante è apparsa un po' più rotonda del solito dalla vita in giù. E per mascherare il tutto Rihanna ha iniziato a usare jeans più morbidi, giacce più lunghe e gonne godé che si allargano sui fianchi. Come se volesse mascherare qualcosa.

Non è chiaro cosa si nasconde dietro a questo aumento di peso. Qualche sito americano racconta addirittura di uscite a cena con ordinazioni infinite, "al ristorante il sushi arrivava a fiumi e lei rideva e mangiava, rideva e mangiava". Leggende metropolitane o verità? Quello che è certo è che Rihanna appare un po' più morbida e se una parte di pubblico confessa di non riconoscerla più, c'è anche chi la difende a tal punto da inventare un hashtag in suo favore: #Thickanna. "Benedette curve", "sei più bella di prima", "vivi come vuoi", "dopo essere ingrassata, avevo perso fiducia in me stessa. Adesso grazie a te, mi rivedo sexy", scrivono alcuni utenti per supportare Rihanna.

Insomma, il pubblico è letteralmente spaccato in due. Chissà se questo per Rihanna è solo un momento o deciderà di mantenere le sue morbide forme. (Guarda le foto)