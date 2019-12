"Ringrazi tuo marito per la vita che fai?": l’attacco fa arrabbiare Elisabetta Canalis

Le star, italiane e non, sono solite ricevere attacchi gratuiti da parte degli hater e, nelle ultime ore, è toccato ad Elisabetta Canalis replicare ad un’accusa del tutto ingiusta ed infondata.

La ex Velina di Striscia la notizia, sposata da cinque anni con il chirurgo italo-americano Brian Perri, ha postato sui social un video che la vede al volante di una macchina prestigiosa mentre, con un bicchiere di caffè in mano, si dice soddisfatta della sua prima seduta di radiofrequenza. Nonostante l’intenzione della Canalis fosse quella di confrontarsi con altre donne che si sono sottoposte allo stesso trattamento, non è mancato l’attacco di chi ha ritenuto che quel video postato da Elisabetta fosse semplicemente motivo di ostentazione di beni di lusso.

“Ma in tutto ciò ringrazia sempre tuo marito se guidi un Mercedes con cambio automatico mentre bevi un caffè e per la bella vita che fai?”, le ha domandato, indispettito, un hater. Elisabetta Canalis, però, non è riuscita a rimanere in silenzio davanti a quell’attacco gratuito e non ha esitato a rispondere a tono al suo detrattore. “ Avevo un Mercedes da quando vivevo in Italia, prima di conoscere mio marito – ha sottolineato lei - . Preferisco Lamborghini se proprio devo scegliere ”. I follower della Canalis, quindi, non ha perso tempo e sono accorsi sul suo profilo Instagram per complimentarsi con lei per la risposta ironica che ha sbeffeggiato l’odiatore social.

“Elisabetta, anziché campare alle spalle dei genitori, ha voluto, com'è giusto che sia, fare la sua strada... E vivere dalle proprie risorse economiche”, ha precisato un fan della ex Velina, “Elisabetta ha lavorato tantissimo in Italia, è una showgirl molto apprezzata, anche oggi presenzia a tanti eventi... Perché pensare che il suo tenore di vita sia dovuto necessariamente al lavoro del marito?”, ha scritto un altro follower, “Quando non si conosco le persone, bisognerebbe soltanto tacere. Elisabetta è figlia del povero Dott. Canalis, primario di un Ospedale di Sassari, persona molto stimata ed apprezzata in Sardegna. Non stava aspettando di trovare un marito americano per fare la bella vita... Già la faceva, qui in Sardegna... “, ha sottolineato un altro estimatore della Canalis.