Rita dalla Chiesa ancora contro Aida Nizar: "Queste sono le nostre regole. Non ci stai? Vai via"

Sembra non volersi placare la querelle tra Aida Nizar e Rita dalla Chiesa, soprattutto da quando l'ex concorrente del Gf Nip ha deciso di farsi il bagno nella Fontana di Trevi e in quella di Piazza Navona.

Dopo aver commentato il fatto col settimanale Nuovo, "non credo che Aida possa avere un futuro in tv, con il suo bagno nella Fontana di Trevi si è tagliata le gambe da sola, visto che non c'è stata alcuna sommossa popolare per difenderla dai vigili che le stavano facendo la multa", Rita dalla Chiesa è tornata a parlare di Aida.

La conduttrice non ha fatto sconti a nessuno e sulle pagine del settimanale Spy ha ribadito il suo pensiero su Aida Nizar: "Ma se io vado a fare un barbecue alla Sagrada Familia a Barcellona o al Prado di Madrid, non credo che la passerei liscia come la sta passando liscia questa qui in Italia. Mi piacerebbe che qualcuno le dicesse: 'Queste sono le nostre regole, ci stai? No? Bene, vai da un’altra parte'".

E poteva mancare la risposta di Aida? Certo che no. Così dal suo profilo Instagram, l'ex gieffina commenta: "Rita Dalla Chiesa, non rompere le palle ad Aida, tu hai davanti a te una donna dai sogni realizzati. E inoltre ti chiedo di rispettare una donna che lotta per i suoi sogni".