Il ritorno sui social di Francesca De André: "Non sono stata leggera, ma sempre vera"

Il Grande Fratello 2019 è finito da meno di 24 ore e tutti i concorrenti si sono impossessati nuovamente dei loro cellulari. Francesca De André, il personaggio più discusso di questa edizione (nel bene e nel male), ha deciso di festeggiare la rinnovata libertà con un post Instagram per salutare e ringraziare i suoi fan.

“ Eccoci qua…! Sono tornata. Avrei milioni di cose da dire, scrivere… ma avrò modo di farlo tra un po’ di tempo. Per ora parto solo col ringraziare di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, supportata e amata ”, scrive la ex gieffina.

E non era facile comprendere tutti gli atteggiamenti di Francesca De André, che in molte occasioni ha dimostrato di avere un’indole piuttosto “iraconda”. Anche ieri sera ha concluso in bellezza la sua seconda esperienza in un reality (in passato ha partecipato all’Isola dei Famosi), con un accesissimo scontro con la bionda influencer Taylor Mega.

Secondo l’opinionista Cristiano Malgioglio, è stata proprio questa “aggressività” ad allontanarla dalla vittoria, che sarebbe stata senza dubbio sua, se avesse controllato meglio questo aspetto del suo carattere.

Ma Francesca De André vuole avere sempre l’ultima parola e la continuazione del post su Instagram sembra essere proprio una risposta per l’opinionista: “ Non ho passato solo cose belle, come sapete, e so di non essere stata ‘leggera’, ma tra tutti gli stati d’animo che ho attraversato (e direi che l’arcobaleno emotivo l’ho toccato a 360 gradi, fino agli estremi), di una cosa non si può dire il contrario: nel bene e nel male sono stata VERA. Era un reality? E reale sono stata ”.

La ex gieffina non ha tutti i torti, ha dovuto affrontare delle situazioni molto difficili nella casa: il tradimento dell’ormai ex fidanzato, Giorgio Tambellini, scoperto in diretta e soprattutto il rapporto complicato con il padre Cristiano De André, figlio del celebre Faber. Francesca non poteva immaginare di dover affrontare tutto questo dolore e soprattutto di non poter prendere le questioni di petto come è solita fare nella quotidianità.

Come se non bastasse, l’amore tra questa figlia e suo padre potrebbe finire dalla tv in tribunale, visto che Francesca De André ha anche ricevuto una diffida con l’invito a non parlare della sua famiglia in trasmissione.