La rivelazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Abbiamo fatto sesso in camerino"

È la coppia che riempie di più i rotocalchi e non solo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti del programma Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7. I fidanzatini della casa del Grande Fratello Vip non hanno trattenuto la passione in studio scambiandosi dei baci davvero appassionati. Lei in abito nero e tacco stellare, lui in giacca e maglietta bianca.

I due hanno confessato di aver fatto sesso in un camerino. Tra lo stupore del pubblico, il conduttore Giletti ha chiesto: "Ma dove, qui?". Ignazio però ha ribattuto: "Non è successo qui. C'era genta con noi in camerino...". E poi la rivelazione finale sul luogo incriminato: "In un camerino di Mediaset".