La rivelazione dell'ex di Osvaldo: "Ero incinta e mi ha abbandonato"

"Lui mi lasciò con una bimba di tre anni e l’altra nel pancione, andai in depressione" . È la rivelazione choc di Elena Braccini, ex fidanzata di Dani Osvaldo.

Intervistata dal settimanale Oggi, l'ex dell'italoargentino ha raccontato la fine della loro relazione, iniziata nel "lontano" 2007, quando i due si conobbero sugli spalti del Franchi di Firenze, stadio della Fiorentina, squadra nella quale l'attaccante militava all'epoca. Lui calciatore, lei hostess sulle tribune e studente di architettura.

Un amore poi finito all'improvviso, per decisione repentina di Osvaldo, mentre la Braccini, appunto, era in dolce attesa della seconda figlia: "Stetti malissimo, andai in depressione: lui mi lasciò con una bimba di tre anni e un’altra nel pancione. In più, era all’apice della carriera e sui giornali uscivano le sue foto con tutte queste donnine. Un supplizio" .