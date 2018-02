La rivelazione di Mel B: "Le Spice Girls canteranno al matrimonio di Harry e Meghan"

Quello tra il principe Harry e Meghan Markle è il matrimonio più atteso e blindato dell'anno. Ma, a pochi mesi dal grande giorno, emerge un'indiscrezione: le Spice Girls si esibiranno per gli sposi.

Il prossimo 19 maggio, nella St. George's Chapel del Castello di Windsor, il principe Harry e l'attrice Meghan Markle convoleranno a nozze. Per gli appassionati della famiglia reale è un giorno da segnare sul calendario. Ma potrebbe diventarlo anche per gli appassionati delle Spice Girls, che da poco hanno annunciato la tanto attesa reunion. Ma cosa hanno in comune Harry e Meghan con le ragazze più famose degli anni '90?

A rivelarlo è Melanie Brown, in arte Mel B. Ospite dello show americano "The Real", la cantante si è lasciata andare a qualche confidenza di troppo. Alla conduttrice che le chiede se sia a conoscenza di qualche invitato al matrimonio reale, lei risponde: "Sì, io andrò. Ops, non so se potevo dirlo!". Pressata dai presentatori, aggiunge: "Beh, noi cinque Spice Girls...perché sono così sincera?". Le è stata poi rivolta la tanto attesa domanda, ovvero "Vi esibirete al matrimonio?". Mel B non risponde, guarda in basso e sorride, scuotendo la testa. "Si esibiranno, si esibiranno", ha esclamato la presentatrice. E a quel punto la Spice ha chiuso: "Ok, devo andare, altrimenti mi licenzieranno". Nessun commento è arrivato in merito da Kensington Palace, ma è certo che durante l'adolescenza Harry era pazzo per le cinque ragazze di Wannabe.