La rivelazione di Piero Angela: "Alberto fu bocciato a scuola"

Piero e Alberto Angela sono due dei personaggi televisivi più amati dagli italiani. Il papà Piero si è raccontato e ha raccontato del figlio - che ha seguito con grande successo le sue orme - al programma diretto da Bianca Berlinguer, #Cartabianca.

Il segreto degli Angela

Piero Angela intervistato da Bianca Berlinguer ha rivelato: " Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Se uno non fa bene deve essere punito ". E precisa: " Oggi si tende a dare la colpa agli insegnanti, ma se un alunno non va bene è giusto che ripeta l'anno. Ad Alberto la bocciatura è bruciata molto, ma gli ha innescato una spirale virtuosa ".

Non mente Piero, parlano i fatti: il figlio ha preso il suo posto nel ruolo di divulgatore in tv. Ma cos'hanno gli Angela che gli altri non hanno: " Il nostro segreto? Bisogna chiederlo ai telespettatori, a noi viene spontaneo. Forse il fatto che riescano a passare le emozioni, oltre alle parole ".