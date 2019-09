“Live Non è la D’Urso”, Lele Mora racconta di avere un tumore maligno

Ha scelto “Live Non è la D’Urso” Lele Mora per raccontare di aver scoperto solo pochi giorni fa di avere un tumore maligno tra rene e polmone. In studio con lui sua figlia Diana con le lacrime agli occhi preoccupata per la salute del padre. "Io credo - racconta Lele Mora - che questo male mi è arrivato per i tanti dispiaceri: il carcere, la morte di mio papà, poi mia mamma e ripartire non è facile.

"Come hai scoperto questa cosa?" le chiede Barbara. "Un giorno viene un fisioterapista a casa e mi fa un massaggio perché ero davvero molto stanco e mi trova un bozzo sulla schiena. io non me ne ero mai accorto prima". Partono le ricerche e si scopre che questo è un tumore, e che Lele deve sottoporsi a 25 sedute di radioterapia per ridurre la massa che è molto profonda e lunga 8 centimetri e poi poter operare".

Tutto questo Lele lo ha scoperto durante un’intervista quando il suo medico lo chiama per avvertirlo di questa tragica vicenda. “Io sono convinta che andrà tutto bene - racconta Diana - dopo tutto quello che è successo ”, e ne è convinta anche Barbara che per risollevare l’umore scherzosamente racconta “ Questa cosa andrà benissimo, ma a te chi ti ammazza ”.