Robbie Williams ha problemi mentali: "La malattia potrebbe uccidermi"

Oltre 80 milioni di copie vendute, 44 anni e una carriera sempre in ascesa. Ma ora Robbie Williams deve fare i conti con una vita ricca di eccessi.

In un'intervista rilasciata al Sun, il cantante inglese si toglie la maschera da sex symbol immortale e svela un dettaglio della sua vita privata che potrebbe mettere in allarme i fan. "Ho una malattia che vuole uccidermi, è nella mia testa e devo fare attenzione", ha spiegato Williams. L'ex Take That, di cui è stato leader dal 1990 al 1995, va poi più nello specifico: " Questa malattia a volte mi travolge, mentre altre è uno strumento che mi aiuta a salire sul palco. A volte vivo nella mia beatitudine ed è meraviglioso, ma più spesso sono umano e devo affrontare dei problemi ".