Robbie Williams si sposa di nuovo

Robbie Williams è uno dei cantanti più conosciuti nell'ambito della musica pop mondiale. Lui è senza alcun dubbio un'icona, che continua a far parlare di sé, anche se stavolta da un punto di vista molto più sentimentale che per storie pruriginose sul suo conto. Ebbene il cantante, sposato da dieci anni, si è reso protagonista di una dimostrazione di un gesto romantico che ogni donna, anche la più cinica, vorrebbe ricevere.

Robbie Williams si risposa

Robbie Williams e la moglie Ayda Field a nove anni dalle nozze, celebrate il 7 agosto 2010, il giorno del loro decimo anniversario di matrimonio si risposeranno. Dopo una cerimonia intima alla quale hanno presenziato solo gli otto cani della coppia e le persone a loro più care, l'attrice ha dichiarato di voler fare le cose in grande, stavolta una festa in piena regola che possa celebrare il loro amore come merita. La rivelazione è spuntata fuori durante il programma Loose Women, raccontando che l'idea è partita da Robbie Williams.

Il cantante, nel giorno del compleanno della moglie, il 17 maggio, le ha fatto questa proposta spiazzante alla quale lei ha risposto, come era ovvio che fosse, in maniera affermativa aggiungendo, come riportato da Vanity Fair: "Rinnoverò le mie promesse. Il nostro primo matrimonio è stato molto intimo, adesso invece ci serviranno degli abiti come si deve. Ho bisogno di una tiara e di damigelle d’onore! Non abbiamo ancora programmato nulla, sono felice anche se so che dovrò essere io a occuparmi dei preparativi".