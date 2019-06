Roberta Giarrusso sta per sposarsi. E la figlia ha un incidente

Matrimonio alle porte per la coppia Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale, che domenica prossima finalmente, dopo quattro anni di fidanzamento, dirà il fatidico sì. Una bella e fedele unione, quella tra Roberta e Riccardo, che sin da quando si sono incontrati su un set cinematografico, hanno coltivato con amore e passione la loro relazione, da giungere sino alle soglie delle nozze. D'altronde Di Pasquale è inserito nel settore, essendo il titolare di una propria casa di produzione cinematografica. Inoltre, la coppia ultimamente ha condiviso un'esperienza di lavoro insieme, avendo partecipato allla scorsa edizione del programma Pechino Express.

La coppia invitata al programma Vieni da me, ha esternato il proprio stato d'animo, oltre l'immensa gioa che i due provano interiormente, fanno capitolino in loro anche i sentimenti negativi di ansia e preoccupazione, sempre presenti dinanzi ad ogni importante evento. " In questi giorni non riesco a dormire, sono molto agitata e piango sempre", ha confidato sinceramente lei . Roberta Giarrusso ha confessato alla Balivo un'ulteriore motivo generante ansia. Purtroppo Giulia, la figlia della coppia di soli due anni è stata vittima di un lieve incidente. La piccola Giulia, infatti, è caduta mentre era intenta a giocare sugli scivoli gonfiabili, tale caduta le ha causato una frattura della clavicola. Pertanto, la bambina è costretta ad indossare un tutore per rimediare alla brutta caduta, un accessorio certo non consono ad una cerimonia. Malgrado ciò, Giulia presenzierà al matrimonio dei suoi genitori, addirittura in veste di damigella, condividendo tale esperienza con le altre damigelle, ruolo affidato alla sorella minore di Roberta, e agli altri due figli concepiti da Riccardo da una pregressa relazione.

Dunque, la data prefissata per la celebrazione dell'atteso matrimonio tra Roberta e Riccardo è domenica 16 giugno. La location dove avverranno i festeggiamenti è il castello di Tor Crescenza a Roma, un luogo suggestivo e molto in voga tra le celebrità e il jet set nostrano. La Giarrusso si è fatta strappare alcune indiscrezioni dalla conduttrice riguardo il suo matrimonio. L'attrice ha riferito di aver preferito il rito civile che verrà celebrato all'aperto, e che alla sua festa di nozze sono invitate oltre 200 persone. Un altro particolare inedito trapelato durante l'intervista, attiene alle bomboniere, una scelta originale, in quanto saranno commestibili. L'idea delle bomboniere è attribuibile alla madre della futura sposa, che è una nota artista.

L'auspicio vivo che, nonostante la intemperie di emozioni tipiche del periodo prematrimoniale, e gli imprevisti non desiderati, quella in arrivo, sia una splendida cerimonia e una bellissima e lieta festa per i fututi sposi e per la generalità dei presenti.