Roberto Bolle agli studenti: "Non credete al successo facile"

Roberto Bolle è il il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York. E in questi giorni sta facendo vivere un'esperienza straordinaria alla città di Napoli con One Dance la grande festa della danza presentata ieri dall’Étoile dei due Mondi. In un momento di pausa della festa il grande ballerino di Casale Monferrato si è concesso una lezione ai ragazzi e studenti napoletani.

Roberto Bolle: "Non credete al successo facile"

Bolle è riuscito a portare a Napoli circa 60 ballerini che al suono della musica di Excelsior, sono passati per le vie della città dall’antico Palazzo Zevallos Stigliano, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo e, dopo aver sorpreso i visitatori con un’esibizione improvvisata nel salone di ingresso del museo, a passo di musica si sono avviati fino al centro della Galleria Umberto I per regalare ai passanti un altro momento di danza.

Ma Roberto Bolle ha avuto anche il tempo di incontrarsi con lo scrittore Maurizio De Giovanni e i bambini dello spazio comunale di Piazza Forcella, quartiere partenopeo che ospita anche la biblioteca intitolata ad Annalisa Durante. Bolle ha avuto anche uno scambio di battute con i ragazzi, ai quali ha rivolto delle parole molto saggie: "Non credete al successo facile, quello fatto di scorciatoie: non vi lascerà nulla. Inseguite invece i sogni e credete in un percorso costruito giorno dopo giorno. Il successo facile non arricchisce, è importante coltivare le proprie passioni. Questo, al di là del risultato, contribuirà a costruire una persona migliore".

