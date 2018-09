Roberto Cavalli offende Cristina Buccino. E lei lo asfalta

Anche questa volta Roberto Cavalli ci è (ri)cascato. E non ha perso occasione di mostrare la sua poca eleganza ed educazione. Dopo aver attaccato Flavio Briatore lo scorso anno, (Scusa Flavio, se il Billionaire non è pieno non è colpa mia. Ti prometto che la prossima settimana verrò nel tuo locale, forse la mia presenza ti sarà di aiuto. Ho aperto a Porto Cervo il Just Cavalli Cafè perché mille clienti abituali del Just Cavalli Milano mi hanno chiesto di essere in Sardegna. Perché Porto Cervo invecchia... per gente vecchia come noi"), ora scarica il suo nervosismo (e frustrazione) sulla bella Cristina Buccino.

Sarà la troppa bellezza di Cristina Buccino, sarà la sua giovane età, fatto sta che Cavalli ci è andato giù pesante. Tutto è partito dopo che la showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto. E qui è arrivato il commento dello stilista: "Sei bella, ma chi ti conosce? Solo i segaioli sono tuoi fans". Che galantuomo eh? Ma la Buccino non si è fatta intimidire. Anzi: lo ha completamente asfaltato.

"Nessuno la obbliga a seguirmi. Più che altro mi fa sorridere leggere il commento di un 'signore' (perché signore sicuramente non è) di 80 anni che invece di dare dei buoni esempi fa tutt'altro. Detto ciò, buona sega", ha replicato la bellissima modella.

Uno smacco vero e proprio che ha zittito una volta per tutte lo stilista. Visto che quello fatto da Briatore - forse - non gli era bastato.