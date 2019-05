Rocco Siffredi: "Aida è una milf top". E lei: "Tu ce l'hai..."

Momento top a “Live Non è la D’Urso” quando arriva per il "5 contro tutti" Rocco Siffredi. Per lui “sferati” cattivissimi, almeno così presentati da Barbara d’Urso che però diventano delle “pecorelle” davanti alla simpatia e all’ironia di Siffredi. La prima sfera, che da rossa diventa verde, è quella di Eva Henger che con Rocco aveva avuto un duro scontro in passato. Ma le cose si chiariscono subito quando Siffredi ricorda che il primo film hard di Eva è stato girato proprio con lui a Budapest e lei, confermando la cosa, le rinnova la sua amicizia.

Arriva poi il momento attesissimo, la sfera con Aida Nizar, la spagnola ex Grande Fratello che parte subito in quarta cercando di attaccare Rocco. “ Ti piace Aida?” ,chiede Barbara d’Urso. E lui: “ E’ una bella donna, una milf top”. Ma subito il discorso si sposta sul fatto che Aida non crede che i rapporti che Rocco ha nei film siano veri ed è qui che lui si alza dicendo a tutti: “Posso farlo anche ora, se io avessi fatto finta per 35 anni io sarei al manicomio”.