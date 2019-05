Rocio Morales ha un incontro segreto. Si tratta di lavoro o altro?

Un’onda di chiacchiere e pettegolezzi sta per investire Rocio Morales, la compagna di Raoul Bova. Secondo il settimanale Oggi, l’attrice avrebbe incontrato in incognito un amico e collega nel napoletano.

Non si conosce né l’identità dell’uomo né tanto meno il motivo di questo appuntamento segreto. L’unico dato certo è che il compagno non era presente. Nella rubrica del giornalista Alberto Dandolo su Oggi, “Ah, saperlo…”, c’è scritto precisamente: “ Cosa ci faceva pochi giorni fa la compagna di Raoul Bova, in incognito, in una località del napoletano? Pare dovesse incontrare in gran segreto un suo collega e intimo amico. Cosa avevano di tanto urgente da dirsi? ”. Un dubbio del genere presto prenderà piede e si diffonderà nella rete. Ancora non ci sono chiarimenti a riguardo da parte della coppia sui loro profili social.

Eppure, sembra impensabile che possa esserci altro di diverso da un incontro di lavoro. Rocio Morales è un’attrice di fiction affermata, presto la vedremo nuovamente sul piccolo schermo in Un passo dal cielo 5 (la spagnola è nel cast dal 2015). Ma soprattutto la coppia, dopo la nascita delle loro bambine, desidera le nozze.