Rodolfo Salemi si racconta: il suo pensiero su Mara e le sue ex

A Uomini e donne è stato annunciato l’abbandono del trono da parte di Mara Fasone. La ragazza troppo sotto pressione da critiche feroci nei suoi confronti, non ce l’ha fatta a rimanere in un ambiente così ostile. Lei ha un solo rammarico: non poter comunicare direttamente lei ai suoi corteggiatori la drastica decisione presa. Rodolfo Salemi, uno dei suoi corteggiatori, è un ragazzo che sa il fatto suo, è stato raggiunto dal portale Ilvicolodellenews.it, un politico in grado di argomentare le sue ragioni e soprattutto di arginare le polemiche che inevitabilmente si creano nel contesto del programma. Nel corso della sua intervista ha parlato della sua grande amicizia con Matteo Gentili, non esitando a definirlo un fratello: "Per me è più di un fratello, siamo amici da vent’anni. Ci siamo conosciuti a catechismo ed ormai ci capiamo con uno sguardo. Sono felice che, dopo una grande delusione, abbia conosciuto Alessia, persona meravigliosa".

Rodolfo racconta la sua esperienza a Uomini e Donne

Rodolfo, partecipando al programma di Maria de Filippi, ha avuto modo di conoscere due donne che lo hanno particolarmente colpito: Mara Fasone e Teresa Langella. Ai microfoni de Ilvicolodellenews.it ha spiegato che ha preferito Mara a Teresa in quanto è rimasto colpito dal video di presentazione della prima: "Ho imparato da tempo che bella non basta ed infatti, al di là dell’aspetto fisico, mi era piaciuto tantissimo il suo video di presentazione, i valori nei quali ha detto di credere e l’atteggiamento deciso e disinteressato all’opinione altrui mostrato nelle prime puntate. Nelle esterne ho conosciuta una ragazza dolce. A me piaceva sinceramente. Spero di poterla sentire, almeno per quel saluto che non abbiamo avuto modo di darci in studio".

Purtroppo per lui però Mara ha da poco abbandonato il programma con la conseguenza che i due hanno potuto conoscersi molto poco. Rodolfo ha provato a dare una spiegazione a quanto accaduto: "Ero breve ma di qualità nel tempo trascorso insieme. Per questo, nonostante le malelingue, non ho mai creduto all’ipotesi che avesse un uomo ad aspettarla a casa durante le registrazioni, piuttosto sono indotto a pensare che abbia sofferto un accanimento eccessivo, roboante, ingiustificato nei toni, nella dimensione e ripetitività. Non solo la vedevo stare male ma, senza addentrarmi nel merito, arrivò a confessarmelo esplicitamente in un’esterna. Non si stava vivendo come avrebbe meritato quella che sarebbe dovuta essere un’esperienza meravigliosa. Se nel tempo invece dovessero emergere altre verità sarò stato ingenuo, ma non me ne farei una colpa, capita nella vita di anteporre le emozioni alla razionalità. Mentre a lei, in ogni caso, direi di stare tranquilla e preoccuparsi solo di essere felice, perché al limite non ci sarebbe niente di male neanche nel rendersi conto che il vero amore era quello erroneamente lasciato alle spalle. È sufficiente essere leali, corretti e penso lo sia stata sempre."