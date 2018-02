Roma, le tre figlie di Giacobbo aggredite per strada a Trastevere

Le tre figlie di Roberto Giacobbo, cronista Rai e conduttore di "Voyager" sono state aggredite a Roma nella zona di Trastevere. Le tre sorelle stavano facendo una passeggiata in uno dei quartieri più turistici della Capitale. Un marocchino di 29 anni, Abdel Jebar El Karafli, le avrebbe minacciate con una bottiglia in mano. L'obiettivo del malvivente erano i loro telefonini. Una delle figlie del conduttore ha inziato ad urlare e ha chiesto aiuto.



A questo punto, come riporta il Corriere, il marocchino ha provato a colpirla alla testa con la bottiglia. L'uomo poi è fuggito ma è stato fermato da una pattuglia della polizia. Immediatamente è scattato l'arresto e adesso l'uomo si trova nel carcere romano di Regina Coeli. Di fatto gli investigatori adesso pensano che dietro ad altri furti e rapine possa esserci lo stesso marocchino. I colpi sarebbero stati messi a segno sempre a Trastevere e a Borgo Pio. Le figlie di Giocobbo sono state poi soccorse dagli stessi agenti della polizia e dal 118.