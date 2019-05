Romina Carrisi vittima di pregiudizi: "Che peso essere la figlia di Al Bano"

Ha studiato recitazione e regia negli Stati Uniti e, in passato, ha anche preso parte a una fiction di successo. La madre Romina è la sua fan numero uno, ma Romina Carrisi non nasconde di dover fronteggiare quotidianamente pregiudizi e discriminazioni da parte degli addetti ai lavori proprio perché “figlia di”.

Si sente penalizzata e questo le impedisce di realizzarsi a livello professionale come invece desidererebbe: “Hanno dei pregiudizi su di te per il tuo nome, per i genitori". "Sono preparata - ha continuato nell'intervista - ho studiato recitazione, regia, ma sono penalizzata. Molte volte dico di no alle trasmissioni perché devo parlare solo dei miei genitori. Mia mamma è la mia prima fan in assoluto, le piace come recito”.

Sarebbe per colpa dell’etichetta che le hanno affibbiato, quindi, se non riesce a dimostrare il suo valore, non di certo per una sua mancanza: “Per me avere due genitori e dei nonni famosi era la normalità. Poi, andando a vivere a Los Angeles, ho capito che non era tanto normale, ma che era diverso. Secondo me è stata più la reazione degli altri a questa mia normalità a urtare. Il fatto che considerassi tutto normale dava fastidio a molti".

Entusiasta della ritrovata serenità all’interno della sua famiglia, Romina Junior ha svelato anche qualche dettaglio sulla sua vita privata e sentimentale: “Sono single, mi sono lasciata poco più di un mese fa, non c’era compatibilità. Sai quando cerchi di far entrare un quadrato in un cerchio? Per ora mi accontento di aiutare a gestire l’azienda di famiglia” .