Romina Carrisi mostra il suo lato B: è polemica

Romina Carrisi in attesa di trovare il produttore giusto che la chiami a recitare in un film o fiction, ha deciso di intraprendere la carriera di fashion blogger. In questi giorni la 32enne si trova a Napoli come lo dimostrano le foto che ha postato sul suo account Instagram che negli ultimi tempi sta crescendo vertiginosamente come numero di follower.

E tra un bagno e l’altro la figlia di Al Bano e Romina Power ha realizzato una scatto abbastanza piccante che la diretta interessata non ha perso tempo ha postato sul social. Nello specifico si vede la Carrisi junior in ginocchio in riva al mare con un costume unico pezzo color nero e che mette in evidenza il suo lato B.

Romina Carrisi al centro delle critiche

L’iniziativa di Romina Carrisi, però, ha diviso il popolo del web a metà. Una parte l’ha riempita di complimenti scrivendole che ha un bellissimo corpo e che somiglia molto alla madre quando era giovane. Mentre altri, soprattutto haters, hanno criticato aspramente la 32enne affermando di essere provocante e volgare.

Oltre alla foto molto sexy, la quartogenita di Al Bano e Romina Power ha provocato tutti con la didascalia che accompagna l’immagine in questione."Nella vita un po’ ce ne vuole buona domenica ".

La si può amare o no, resta il fatto che la Carrisi junior ha raggiunto il suo scopo, ovvero far parlare di sé sempre e comunque.