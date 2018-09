Romina quel gossip con Al Bano: "Sono nauseata"

Romina Power e Al Bano Carrisi al centro delle voci di gossip. Lo è stato per tutta l’estate e, chissà, continuerà ad esserlo anche in futuro. Lei si dice "nauseata” dall’attenzione che le viene riservata. Qualche tempo fa i magazine arrivarono a dire che tra i due fosse riesploso il vecchio amore e che erano addirittura pronti alle nozze. Non è successo.

“ Sono nauseata dall’avidità di certa stampa e Tv – ha detto Romina al Giornale di Puglia - Danno un’immagine distorta di me che non corrisponde affatto a ciò che è la mia essenza. Tentano di guadagnare di più alimentando il lato morboso e superficiale del genere umano. Non contribuendo in nessun modo ad una qualsiasi vera informazione, né ad una crescita di nessun tipo ”.

Alla domanda su come (e se) la “famiglia Carrisi” sta lontana dal gossip, l’ex moglie di Al bano prende le distanze: “ Non saprei – ha voluto specificare - Io, della famiglia Power, ne sto lontanissima ”.