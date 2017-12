Romina Power e la foto che riaccende il gossip tra i fan

Una foto e un regalo inaspettato. Romina Power continua a far sognare i suoi fan che sperano in una reunion sentimentale con Al Bano dopo quella artistica degli ultimi tempi. L'ex moglie del cantante su Instagram ha pubblicato una foto degli anni '80 che ritrare lei stessa mentre porge una carezza ad Al Bano. Uno scatto pieno di tenerezza che rivela quanto fosse di fatto solida la relazione che si è poi sfaldata dopo la scomparsa della figlia Ylenia. L'immagine non è passata inosservata e ovviamenete su Instagram ha fatto il pieno di like. Negli ultimi tempi Al Bano ha più volte cercato di smarcarsi dalle voci che volevano un nuovo flirt con la sua ex moglie ribadendo che di fatto ha una famiglia con la Lecciso e che c'è spazio solo per Loredana. Adesso questa foto però riaccende le voci. Il gesto di Romina di fatto colpisce i tanti fan della coppia. E lei stessa parla di "regalo": "Una foto degli anni 70 che mi hanno regalato ieri sera all’unione industriale a Torino”, ha scritto su Instagram. Insomma dietro quei 5000 like c'è anche un messaggio chiaro: Romina non ha certo dimenticato il suo rapporto e soprattutto il suo matrimonio con Al Bano. Un matrimonio di fatto che è finito, ma che sul palco continua ancora sospeso nel tempo.