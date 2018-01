Romina Power: "Ecco cos'è l'amore". Messaggio ad Al Bano?

Romina Power continua a far discutere. Se la Lecciso ha scelto la strada del silenzio, la cantante invece su Instagram è molto attiva e continua a lanciare messaggi ai fan che sperano in una reunion con Al Bano dopo le voci di una separazione da Loredana. E così dopo aver chiesto "un abbraccio per dimenticare tutto", la Power, sempre su Instagram, prova a spiegare cos'è per lei l'amore. Pubblica una vignetta con due anziani che si reggono a vicenda e con una didascalia "hot" (Clicca qui per guardare l'immagine): "Amare è sostenersi a vicenda".

Poi la reazione di Romina: "Proprio così...". Insomma un messaggio ironico che però ha immediatamente fatto il giro dei social tra i fan. In tanti infatti hanno letto in queste parole un messaggio proprio per Al Bano. La richiesta da parte della cantante di fare un altro pezzo di strada insieme, l'ultimo, quello della vecchiaia mettendo da parte i rancori del passato e soprattutto la relazione del cantante di Cellino San marco con la Lecciso. Loredana per il momento resta in silenzio e non risponde alle polemiche. Ma con i post incalzanti di Romina probabilmente il suo silenzio potrebbe durare poco...