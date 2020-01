Romina Power gela a "L'anno che verrà": "Non possiamo farlo alle Maldive?"

A L'anno che verrà, così come spesso è accaduto a fine anno in casa Rai, non sono mancati momenti di dibattito. Nelle ultime ore, infatti, fa discutere molto una delle attese ospitate registratesi al Capodanno 2020, condotto dal futuro timoniere di Sanremo, Amadeus. Parliamo dell'ospitata di Al Bano Carrisi e Romina Power. Nello specifico, l'artista statunitense, originaria di Los Angeles e classe 1951, sta facendo parlare di sé per una battuta lanciata sul palco de L'anno che verrà, che non è piaciuta a molti telespettatori. O almeno questo è quanto ora si apprende dal web.

La battuta in questione si è registrata mentre Al Bano e la sua ormai ex moglie, Romina, erano sul palco del Capodanno targato Rai. E, nel bel mezzo di una sorta di prova generale in vista del Festival di Sanremo 2020, la cantante di Felicità si è lasciata andare ad una battuta, che in molti reputano "infelice".

La cantante si è presentata sul palco dell'evento per esibirsi insieme al suo ex, sfidando il freddo pungente di questo gennaio 2020. E, poco dopo, ha avanzato una proposta in diretta televisiva, incalzando sul Capodanno in musica la Rai, il pubblico e il conduttore con queste parole: "Ma l'anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?". E con la sua proposta, la Power ha reso - secondo le reazioni social e della piazza di Potenza- il clima ancor più gelido.

L'anno che verrà in Basilicata

Anche questa volta la Rai ha deciso di organizzare il suo concerto di Capodanno nella regione Basilicata. Una scelta, quest'ultima, che ha provocato non poche polemiche mediatiche, sollevate da chi avrebbe voluto l'evento in altre cittadine italiane. Nonostante le rigide temperature, che hanno caratterizzato la notte de L'anno che verrà, Romina si è lasciata andare sul palco a quella che potremmo definire una calorosa "dichiarazione d'amore" per il suo ex storico. "Quando canto vicino ad Albano, non ho mai freddo", ha dichiarato la celebre ospite parlando ad Amadeus, che poco prima le aveva chiesto come stesse.

Sui social, molti utenti si sono mobilitati a riportare commenti sul Capodanno 2020 della Rai. E, tra i vari messaggi giunti su Twitter, si legge: "Amadeus con 40 di febbre, Romina Power pensa di stare a Santo Domingo. #lannocheverrà".