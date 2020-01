Romina Power lascia il Bel Paese, dopo L'anno che verrà: "Luci misteriose nel deserto"

Lo scorso 10 dicembre 2019 la famiglia Carrisi perdeva un'importante componente, la signora Jolanda Ottino, la quale ha dato alla luce Al Bano Carrisi. La scomparsa della donna ha gettato nello sconforto non solo il "leone" di Cellino San Marco, ma anche le due donne più importanti - dopo mamma Jolanda- nella vita del cantante, ovvero rispettivamente l'ex compagna Loredana Lecciso e l'ex moglie Romina Power. Tuttavia, se con la Lecciso Al Bano ha trascorso il Natale 2019, con l'ex consorte storica il cantante ha invece condiviso il palco de L'anno che verrà, il concerto di Capodanno organizzato dalla Rai e condotto da Amadeus. E, dopo essere diventata protagonista dell'evento di benvenuto al 2020, tenutosi in Basilicata, la Power ha deciso di lasciare l'Italia. O almeno questo è quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni emerse in rete.

In particolare, sul suo profilo Instagram ufficiale, Romina ha pubblicato uno scatto che la stessa ha realizzato mentre era a bordo di un aereo e dalla cui descrizione trapelerebbe che fosse in viaggio per la California, dove vive sin da quando si è separata dallo storico ex. "Mysterious lights in the desert", ha scritto a corredo del suo ultimo post condiviso con i follower. E il suo messaggio scritto in inglese è l'equivalente di "Luci misteriose nel deserto" in italiano. Sotto l'ultimo post condiviso su Instagram, la stessa Power ha poi aggiunto il seguente commento: "It's a solar power plant that has been known to blind pilots and kill birds" ovvero "È una centrale solare conosciuta per accecare i piloti e uccidere gli uccelli”.

La scelta di Romina Power di lasciare l'Italia giunge dopo la partecipazione di quest'ultima al fianco di Al Bano Carrisi , a L'anno che verrà. Un'ospitata che ha scatenato non poche polemiche, in rete. Presentatasi in una mise leggera e dal colore giallo paglierino sul palco di Potenza -per il suo augurio di buon 2020- la cantante originaria di Los Angeles si è lasciata scappare una battuta dal vivo, che oggi in molti reputano "infelice": "Ma l'anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?". Sui social, negli ultimi giorni, molti utenti si sono mobilitati a riportare commenti sul Capodanno 2020 della Rai. E, tra i vari messaggi giunti su Twitter, si legge:"Amadeus con 40 di febbre, Romina Power pensa di stare a Santo Domingo. #lannocheverrà".

Romina Power a Sanremo 2020?