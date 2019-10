Romina Power smentisce la notizia sulla rottura con Al Bano: “Tutte palle”

Solo qualche ora fa, ha iniziato a circolare in rete la notizia riguardante una presunta rottura tra Romina Power e Al Bano.

Stando a quanto dichiarato da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, a Mattino Cinque, Romina avrebbe rilasciato una intervista nella quale annunciava che i fan non l’avrebbero mai più vista accanto all’ugola di Cellino San Marco. “ Romina di solito si arrampica sugli specchi, rispondendo con altre domande, ora invece si è aperta ”, aveva dichiarato il direttore del settimanale di cronaca rosa ai microfoni di Federica Panicucci, lasciando di stucco i fan della coppia, ancora speranzosi di rivederli uno accanto all’altra e non solo per motivi di lavoro.