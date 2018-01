Romina rompe il silenzio sulla separazione Lecciso-Al Bano

Le indiscrezioni riportate dal settimanale "Oggi" che di fatto ha parlato di una separazione tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso fanno discutere. Da una parte c'è stupore per la fine del rapporto, dall'altra c'è la speranza dei fan del duo canoro che desiderano a gran voce sui social una reunion della c oppia anche sotto il profilo sentimentale. A quanto pare a far scattare la separazione tra i due sarebbe stato un attacco di gelosia da parte di Loredana per alcune foto che ritraevano Romina e Al Bano insieme per i mercatini di Natale in Germania. Dopo le voci della fine del rapporto tra Al Bano e Loredana, arriva un post su Instagram di Romina. Infatti la cantante ha postato un'immagine su Instagram con un messaggio: "Tutti parlano e nessuno sa". Poi un commento: "È tutto un bla bla bla più bla bla bla...". Insomma una frase che pare legata proprio alle indiscrezioni delle ultime ore. I fan hanno subito reagito e qualcuno scrive: "Solo tu sai cosa ci sta nel tuo cuore". Ci sarà ancora Al Bano come lei stessa ha detto nei giorni scorsi? (Clicca qui per guardare il messaggio di Romina su Instagram)