Rosa si trasferisce a Milano senza Pietro e va a vivere con Paola. "Tranquilli è tutto a posto"

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Pietro Tartaglione ha chiesto la mano alla sua Rosa Perrotta che naturalmente ha risposto "sì".

Ma negli ultimi giorni, gli utenti hanno notato qualcosa di strano. L'ex naufraga, infatti, si è trasferita a Milano da sola, o meglio, è andata ad abitare con l'amica Paola Di Benedetto. Un passo importante che ha subito insospettito i fan, visto che la Perrotta e Tartaglione vivevano insieme e nei loro piani c'era il matrimonio.

Così, stanchi delle continue domande e insinuazioni, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno voluto tranquillizzare i loro fan. "Ragazzi sto ricevendo tanti messaggi di molti di voi che sono preoccupati per questa storia della casa a Milano e vi capisco, detta così sembra quasi che Rosa se ne sia andata, ma non è affato così - ha spiegato Pietro in alcune storie di Instagram -. Quindi state tranquili, state sereni e ricordate che chi non si fida di noi rimarrà deluso, sempre. Rosa è andata a Milano prima di me perché ora io non posso per il lavoro, intato lei ha un appoggio, poi andremo là insieme. Quindi è tutto a posto".

Anche Rosa Perrotta ha voluto dire la sua e ha confermato la versione dei fatti fornita da Pietro. I due, quindi, non sarebbero assolutamente in crisi, stanno solo progettando il loro futuro. A piccoli passi...