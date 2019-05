Gf, Rosi Zamboni: "Aspetto Francesca de André fuori dalla Casa"

Rosi Zamboni, per tutti Roxy, due lunedì fa è entrata nella Casa più spiata di Italia. La ragazza ha voluto entrarci per spiegarsi con Giorgio Tambellini. Quest’ultimo, infatti, è stato il fidanzato di Francesca De André, che a sua volta, appena saputo del tradimento, ha dato di matto. Se l’è presa infatti con Rosi Zamboni. Roxy ha preso in mano la situazione e ha deciso di chiarire ulteriormente la situazione a Domenica Live. Da Barbara d'Urso ha potuto raccontare i fatti secondo la sua versione.

Parla Rosi Zamboni

Rosi Zamboni ha risposto ad alcune domande per il portale di gossip Isa e Chia. Quando le è stato chiesto come fosse realmente andata con Giorgio Tambellini, la influencer ha confermato quanto detto a Domenica Live: "Le cose sono veramente andate come ho raccontato a Domenica Live. Io sono stata contattata da Alessandra, che è un’amica di Francesca e Fabrizia De André, per un lavoro per dei brand e mi è stato dato appuntamento in quella via dove poi si è scoperto che abita Francesca. Io prima di allora non avevo mai visto né Alessandra né Giorgio. Eravamo in quattro persone, c’era anche Gioia, che è la cugina di lui. I fotografi ci hanno fatto delle fotografie appositamente per creare questo caos, perché io ho visto Giorgio veramente solo quella volta lì. Dopo abbiamo preso un caffè, ma anche in quel caso non eravamo soli. Io non l’ho più rivisto né sentito".

Parlando poi di come le ha risposto la De André ha invece affermato che tra le due sono volati gli stracci: "Non ci è andata leggera con me. Da una parte, come ho già detto, la potevo anche capire, ma quando mi ha definita "donnucola da € 2.50" e quando giustamente ha visto questa bionda si è sentita ferita e quindi ha cercato di sminuirmi. Come avrete sicuramente modo di vedere, quando mi ha visto varcare la porta della Mistery Room ed entrare, lei è rimasta molto spiazzata". Le intervistatrici hanno poi chiesto alla Zamboni se avesse voluto dirle qualcosa in più e lei ci è andata giù durissima parlando di un incontro post reality: "Quando uscirà, avremo sicuramente modo di chiarirci e spero proprio che ci potremo andare a prendere un caffè insieme. Inoltre, se avessi già saputo delle foto che ritraggono Giorgio, uscite in questi giorni, le avrei detto sicuramente di viversi il suo Grande Fratello, di viversi la sua esperienza con Gennaro Lillio e di lasciar perdere questo Giorgio, perché con me non è successo assolutamente nulla, che si è visto che era solo una cosa di lavoro, ma con questa ci sono proprio foto di baci".