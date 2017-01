Rossano Rubicondi: "Buoni rapporti con Donald Trump"

Rossano Rubicondi e i rapporti con il neopresidente Donald Trump. Passato da imprenditore a Presidente degli Stati Uniti, Trump è diventato l'argomento del momento anche nel mondo dello spettacolo, non solo in quello della politica e dell'economia. Chi lo conosceva da tempo, non può fare a meno di raccontare aneddoti che lo riguardino.

L'ultimo in ordine di tempo arriva da Rossano Rubicondi, il quale ha reso noto un dettaglio molto intimo: Trump fu al suo matrimonio. Le nozze di Rubicondi avvennero infatti con l'ex moglie del magnate, Ivana Trump, che il neopresidente portò all'altare come fosse stato il padre.

" Siamo stati insieme 12 anni - ha raccontato tra il serio e il faceto l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi a Domenica Live - Siamo ancora molto amici. Ivana è famiglia. Donald Trump? È nato così rosso. Anche con lui siamo in buoni rapporti. Sono contento che sia diventato Presidente. Sono mezzo parente del Presidente degli Stati Uniti. C'è qualcuno che mi chiama ambasciatore. Sono convinto che farà un bel lavoro ".

Il contenitore domenicale di Mediaset ha trasmesso anche un video, per raccontare la storia d'amore con la bionda Ivana. Al momento Rubicondi è diventato imprenditore: gira l'America su un camion che offre street food e organizza serate karaoke, ma possiede anche un ristorante.