I Royal Baby: dove andranno in vacanza?

L’estate è entrata nel vivo e anche per i royal baby è finalmente tempo di andare in vacanza. Chiuse scuole e asili è il momento di dedicarsi solo ai giochi e alle giornate in famiglia. I primi ad augurare a tutti una felice estate, Carl Philip e Sofia di Svezia, che sul loro account Instagram hanno condiviso una foto informale scattata nel giardino del palazzo reale insieme ai figli Alexander,3 anni, e Gabriel, 2 il prossimo 31 agosto. Le vacanze trascorreranno soprattutto a Solliden Palace, sull’isola di Öland, buen retiro estivo della famiglia.

Per le monarchie nordiche, del resto, bella stagione equivale soprattutto a giornate all’aria aperta, come racconta l’ultimo video del principino Oscar, figlio della principessa Victoria, condiviso sulle pagine ufficiali di casa Bernadotte.

Di certo non mancherà qualche incursione al mare. Il luogo del cuore dei reali svedesi, da sempre, è Sainte-Maxime, una mezz’ora circa da Saint-Tropez, aVilla Mirage, di proprietà della famiglia.

Decisamente più esotiche le vacanze dei baby Cambridge. Mamma e papà adorano Mustique, isola privata delle Piccole Antille perfetta per la privacy di tutta la famiglia. Di solito la partenza coincide con il compleanno di George,che il 22 luglio compirà sei anni, chissà se anche questa volta spegnerà le candeline in riva al mare. Certo è che la maggior parte delle vacanze sarà ad Anmer Hall, la tenuta di campagna nel Norfolk che la regina Elisabetta ha regalato a Kate e William in occasione delle nozze, nel 2011. I duchi preferiscono di gran lunga questa casa a Kensington, complice il fatto che qui i bambini sono più liberi di giocare all’aria aperta senza la pressione dei fotografi che affollano il parco della residenza londinese. E quest’anno anche Louis parteciperà ai giochi di George e Charlotte, ormai ha imparato a camminare e nessuno può fermarlo.

Nel Principato di Monaco, invece, estate significa soprattutto Pacha III, lo yacht della principessa Carolina su cui negli ultimi anni non è stato difficile avvistare i nipoti, da Raphael, primogenito di Charlotte Casiraghi, ai figli di Andrea. Quest’anno ci sarà anche Balthazar, il figlio che Charlotte ha avuto dal neo marito Dimitri Rassam, che nel 2018 portò a Saint Tropez anche la figlia Daria, per una classica vacanza da famiglia allargata. Anche Gabriella e Jacques di Monaco hanno un luogo dove scatenarsi in libertà, Roc Agel, la tenuta che Ranieri acquistò per la moglie Grace, oggi di proprietà di Alberto, che di recente ha dichiarato quanto lui e la moglie amino trascorrere qui i momenti liberi con i figli. I reali non hanno bisogno di una scusa per staccare dagli impegni di tutti i giorni, ma l’estate resta comunque un ottimo pretesto.