La royal famiiy batte tutti. La Regina Elisabetta è fra le persone più influenti di Londra

Sappiamo fin troppo bene quanto possono essere influenti i reali inglesi. Sono sempre sulla bocca di tutti e sono sempre al centro dell’attenzione, soprattutto nell’ultimo periodo a causa della denuncia da parte dei Duchi di Sussex nei riguardi dalla stampa inglese. Sono influenti anche per London tv che nella 2019 London Top 100 power list rivela che la Regina Elisabetta e diversi membri della famiglia reale, sono alcune fra le personalità più in vista di tutta l’Inghilterra.

Ogni anno il magazine inglese stila la sua classifica e, ancora una volta, incorona la Regina Elisabetta che come una vera e propria sovrana, si erge in cima alla top 100. Icona di moda, di stile e di buone maniere, Elisabetta II ad oggi è la persona più influente di Londra. Nella top, ovviamente, ci sono anche i duchi di Cambridge che, insieme, sono stabili al quinto posto. Meghan ed Harry invece sono separati; la prima è solo ventiduesima e il secondo è appena tredicesimo. Fra i reali inglesi c’è anche Zara Phillips, la figlia della Principessa Anna che scivola al novantesimo posto. La classifica comunque vede il predomino della famiglia reale.

C’è spazio anche per altre personalità, come politici, cantanti e soprattutto modelle. Al secondo posto, dopo la sovrana, spunta Sadiq Khna, il sindaco della City. A quarto c’è il contestatissimo Boris Johnson e solo al settimo si intravede Theresa May, l’ex premier inglese. C’è spazio anche per Jeremy Corbyn, il leader dei laburisti che arriva al quindicesimo posto. L’iconica Naomi Campbell è solo trentacinquesima, scalzata dallo sguardo di ghiaccio di Kate Moss. E poi Cara Delevingne, Helen Mirren e Naomie Harris. Fanalino di coda per Keira Knightley.

Tutte le persone presenti in classifica vengono nominate all’interno della redazione e poi vengono scelte secondo dei criteri ben precisi. I responsabili di sezione scelgono il candidato ideale e poi tutta la redazione stila le singole posizioni con le personalità più influenti in base ai voti ottenuti.