Royal Wedding: parla il padre di Meghan

Il padre di Meghan Markle ha voluto rilasciare immediatamente delle dichiarazioni, alla fine del Royal Wedding con il Principe Harry.

Mentre le immagini dell'ex attrice in abito da sposa hanno fatto il giro del mondo, l'uomo ha annunciato: " La mia bimba è bellissima e ha l'aria veramente felice. Mi sarebbe piaciuto esserci, auguro loro amore e felicità ". Al momento Thomas Markle si trova in California, dove sta effettuando la convalescenza in conseguenza del suo intervento chirurgico per un attacco cardiaco. È accaduto tutto in questi giorni, poco dopo lo scandalo seguito ad alcune foto - anch'esse romantiche, ma concordate - scattate dai paparazzi all'uomo.

Thomas Markle si era infatti augurato di seguire la cerimonia in solitudine - non potendo essere alla St. George's Chapel, dove la figlia e il principe sono diventati moglie e marito - ma ha voluto comunque rilasciare delle dichiarazioni a Tmz, aggiungendo di aver trovato la cerimonia " emozionante ".