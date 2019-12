Rudy Zerbi preso a schiaffi nella finale di "Tu si que vales"

Rydy Zerbi è stato, suo malgrado, uno dei protagonisti della finalissima di "Tu si que vales". Il celebre giudice del talent di Mediaset si è infatti visto rifilare non uno ma ben tre schiaffi da una concorrente. Tutto è accaduto durante la quarta esibizione della finale, quella portata in scena dall'attrice Chiara Bosco, in arte "Nebula". La giovane si è presentata nel programma con un numero di magia dalle atmosfere horror e proprio nella finale ha voluto riservare un trattamento speciale a Rudy Zerbi.

