"Sì è tutto vero, fate girare la voce" Scoppia la guerra Romina-Lecciso

E questa volta è guerra aperta tra Loredana Lecciso e Romina Power. Il tutto nasce da una notizia lanciata da Storie Italiane che riporta l'indiscrezione su una possibile gravidanza da parte di Cristel Carrisi. Subito dopo le voci di un nuovo arrivo in casa Carrisi è arrivato un commento sui social da parte della Lecciso che ha scritto su Facebook: "Sì, è vero. E’ incinta di un maschietto, nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti, fare girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla”.



Il tutto rendendo pubblica la notizia della dolce attesa in casa Carrisi. E così subito dopo le parole di Loredana, Romina ha pubblicato l'immagine del commento della Lecciso sul suo profilo Instagram con una didascalia al veleno: "Post interessante...". Chissà cosa dirà adesso lo stesso Al Bano che a quanto pare non ha ancora fatto pace con la sua compagna dopo questa passo falso sui social. Insomma la serenità tarda ad arrivare in casa Carrisi a Cellino San Marco. Tra Romina e Loredana adesso è scontro aperto. La cantante ha poi rimosso il post da Instagram. Un gesto di distensione...?