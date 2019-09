La mano del fidanzato cade nel punto sbagliato. Sabrina Ghio sotto accusa: "Che dirà tua figlia?"

Per alcuni ex volti di Uomini e Donne non c’è mai pace e, questa volta, è stata Sabrina Ghio a finire nella bufera a causa di una foto insieme al fidanzato Carlo Negri e alla figlia Penelope.

Lo scatto, che riprendeva i tre distesi e abbracciati su una barca in un giorno di fine estate, non avrebbe suscitato scalpore se la mano del compagno della ex tronista non fosse caduta nella zona pelvica della Ghio. È bastato questo per trasformare un post simpatico in motivo di accuse e rimproveri nei confronti di Sabrina, che puntualmente è intervenuta via social per difendere il compagno e se stessa dagli ammonimenti dei più tradizionalisti.