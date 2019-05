Salmo finisce su una rivista di gossip e lui si sfoga su Instagram

Salmo, giovane artista sardo, finisce nella bufera per una sua bestemmia pubblicata su Instagram.

A quanto pare infatti non ha decisamente apprezzato di essere finito in prima pagina su una rivista di gossip e ha espresso tutto il suo disappunto commentando la cosa su Instagram con tabnto di bestemmia fuori luogo. Il rapper ha quindi pubblicato una storia in cui si vede la copertina del settimanale con la sua foto e il titolo "Salmo, il poster da staccare" e sopra la sua esclamazione con l’emoticon di una faccina sconsolata.

Non gli è piaciuto per nulla finire sulla prima pagina di una rivista di gossip e così Salmo, giovane big della canzone italiana, in una stories su Instagram si è lasciato andare e ha scritto una bruttissima bestemmia. Evidentemente Salmo non aveva alcuna intenzione di finire su un poster. Indubbiamente, questo momento di notorietà, seppur negativo, è stato un modo come un altro per farsi conoscere. Si scuserà per ciò che ho scritto? I fan e non solo attendono risposta.