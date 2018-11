Per promuovere l'album il rapper spinge i giovani a visitare siti pornografici

L’ultima fatica discografica del rapper Salmo, dal titolo Playlist, è disponibile in tutti gli store da venerdì 9 Novembre. L’album che è già un grande successo, ha avuto un tale impatto perché, un video trailer presentativo, è stato condiviso sulla piattaforma di PonrHub, sito web dai contenuti per adulti. Ed è subito polemica.

Emulando la mossa compiuta da Kayne West, celebre artista americano, Salmo ha spiazzato tutti, diventando il primo rapper italiano ad aprire un canale sul celebre portale di intrattenimento. Una mossa di marketing che ha permesso al video, di circa un minuto, di racimolare in poco tempo ben 5,7 milioni di visualizzazioni. Il video mostra la pornostar Vittoria Risi nei panni di una madre disinibita che sorprende il figlio intento a praticare l’autoerotismo, mentre guarda un video a luci rosse.

“È entusiasmante come diversi artisti scelgono la nostra piattaforma per diffondere la propria arte” commenta Corey Price, il vicepresidente di PornHun. L’idea del musicista originario della Sardegna, è stata apprezzata particolarmente dal direttore del sito. La scelta dal rapper però non è stata condivisa da tutti. Potrebbe pur funzionare a fini pubblicitari ma, il pubblico di Salmo, è molto giovane per gli standard della piattaforma e, la visione del trailer, potrebbe inavvertitamente avvicinare i minorenni al mondo del porno e dei video amatoriali. “La mia musica è la più maschilista dopo il raggae” afferma l’artista, confermando così i dubbi e le incertezze che hanno coinvolto la diffusione del video in rete. Salmo avrebbe dovuto porsi il problema ma, forse, ha semplicemente voluto inseguire il guadagno facile.

Si stima che soprattutto in Italia, i giovani tra i 18 e 24, si collegano a Pornhub con assiduità, sfiorando persino il 27%, dato destinato a salire nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni.