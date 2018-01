Il saluto di Striscia: "Ciao Nereo"

Si è spento a 95 anni Nereo Greggio. Il padre di Ezio, conduttore di Striscia è scomparso qualche giorno fa e tutta la redazione del tg satirico ha voluto mandare un messaggio per stringersi attorno alla famiglia Greggio in questo momento di dolore. Proprio ieri, durante la puntata di Striscia Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno voluto salutare il papà di Ezio con un "Ciao Nereo". Era in pensione da tempo e per tanti anni è stato direttore di un'azienda tessile in cui lavorava anche la madre di Ezio Greggio, Luciana Boggiani che è morta lo scorso anno. I funerali di Nereo Greggio si svolgeranno oggi alle ore 11:00 nella chiesa dell'Assunta di Cossato. E dietro quel "Ciao Nereo" c'è anche un ricordo che lega il figlio al padre. Infatti il conduttore spesso in chiusura di puntata salutava il padre con un "Ciao Nereo".Un piccolo gesto per tenere vicino il figlio a quel padre che lo ha accompagnato e sostenuto nella sua lunga carriera televisiva. Una sorta di messaggio in codice che di certo ha sempre disegnato un sorriso sul volto di papà Nereo...