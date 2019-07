Salvo Sottile e Sarah Varetto si sono separati?

Un'altra coppia vip sembra essere giunta al capolinea, quella formata da Sarah Varetto e Salvo Sottile, dopo 15 anni di amore e due figli, i due sembra abbiano deciso di prendere strade diverse. A darne notizia è stato il sempre informato sito Dagospia, dove si afferma che Sottile e la Varetto avrebbero preso la decisione di comune accordo.

Sarah Varetto è una delle giornaliste più esperte e talentuose della sua generazione. Dopo diversi anni trascorsi alla conduzione di Sky TG24 e poi alla direzione dello stesso telegiornale dell'emittente, dal gennaio di quest'anno è diventata responsabile per l'Europa di tutti i progetti giornalistici. Una carriera ricca di soddisfazioni per Sarah Varetto, che ha saputo col tempo dimostrare il suo valore. Salvo Sottile è stato uno dei conduttori di punta di Mediaset, giovane e rampante giornalista che si è fatto conoscere al grande pubblico per la conduzione del programma Quarto Grado. In passato era stato inviato del Tg5, fortemente voluto da Enrico Mentana come corrispondente da Palermo negli anni Novanta prima di giungere alla conduzione. Prima Sky TG24 e poi di nuovo il ritorno a Mediaset. È negli anni a Sky che ha conosciuto sua moglie Sarah, sposata nel 2004.

Stando a quanto riportato da Dagospia, per quanto una separazione non sia mai una scelta a cuor leggero, tra i due continua a esserci un ottimo rapporto. Il rispetto, la stima e l'affetto di questi anni non si cancellano così facilmente, soprattutto quando ci sono due figli ancora giovani da crescere. Né Salvo Sottile e nemmeno Sarah Varetto hanno per il momento rilasciato dichiarazioni a riguardo. Nessuna smentita o conferma da parte dei due, che probabilmente preferiscono non parlare per il momento per tutelare i loro figli.