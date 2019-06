Samanta Togni: "Fabrizio Frizzi? Un uomo di una bellezza umana incredibile"

Samanta Togni, volto noto della Rai per essere maestra di ballo nel programma Ballando con le Stelle, ospite a Vieni da Me racconta del suo rapporto particolare con Fabrizio Frizzi. Il conduttore è scomparso lo scorso anno e con lui la ballerina ha partecipato alla prima edizione del talent show di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. Di lui Samanta Togni ha voluto dire della bellezza umana, della bellezza caratteriale che contraddistingueva Fabrizio: "Fabrizio è un uomo di una bellezza uma incredibile. Ho iniziato questo meraviglioso percorso insieme a lui." Anche Caterina Balivo ha voluto unirsi al pensiero avuto da Samanta, in quanto anche lei ha avuto il piacere di conoscerlo e soprattutto, ha affermato che chiunque abbia ospitato nel suo programma ha avuto belle parole per l'indimenticato ed indimenticabile conduttore: "Sono davvero fiera di aver condotto Vieni da Me perchè, ospitando un gran numero di persone ho sempre potuto ricordare Fabrizio come se lui fosse ancora qui in mezzo a noi".