Sampdoria, Audero ha una super tifosa: la sua fidanzata Federica

La Sampdoria di Eusebio Di Francesco non è partita con il piede giusto in campionato e il suo portiere Emil Audero ha già subito nove reti in tre partite di campionato, con la squadra blucerchiata che ha raccolto tre sconfitte in tre uscite. Le reti incassate dall'ex estremo difensore della Juventus diventano dieci se si conta anche quello subito in Coppa Italia. Audero resta comunque uno dei giovani portieri italiani più promettenti in circolazione con i suoi 22 anni. Emil è nato a Mataram, in Indonesia, da padre indonesiano e madre italiana ma all'età di un anno si è trasferito in Piemonte a Cumiana, dov'è di fatto cresciuto.

Audero ha mosso i primi passi nella Juventus, dal 2008 al 2017 nel settore giovanile e nella stagione 2016-2017 ha anche giocato una partita in Serie A grazie a Massimiliano Allegri che gli fa giocare l'ultima di campionato contro il Bologna. La stagione successiva Emil passa al Venezia in Serie B e l'anno passato gioca un'ottima stagione con la Sampdoria che chiude al nono posto della classifica con 51 reti incassate in 37 presenze complessive. Audero è un ragazzo serio e riservato e della sua vita privata si conosce ben poco.

L'e canterano della Juventus ha recentemente confessato in una lunga intervista: "Qui ho trovato un’altra famiglia. Lavorare bene mi gratifica e mi dà la spinta giusta per primi sempre nuovi obiettivi. Quando osservo le mie prestazioni penso: “C’è una crescita, ma bisogna continuare!” Il rapporto con i tifosi è ottimo. La gente mi apprezza, lo capisco quando mi incontra”. Il segreto del portiere blucerchiato, però, si chiama Federica, la sua sexy fidanzata, sua prima tifosa, appassionato di tatuaggi e Muay Thai che ha un discreto seguito su Instagram con oltre 46.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che ne mettono in risalto il fisico mozzafiato e i suoi tanti tatuaggi.



